INVESTIGAN A HOMBRE DETENIDO EN CARMEN POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL A MENOR
Mateo y/o M.G.H., de 59 años, quincuagenario que fue amarrado y golpeado por presuntamente agredir sexualmente a una menor de 10 años en Ciudad del Carmen, es investigado por ultrajes a la autoridad por el Ministerio Público.
Al no haber flagrancia por el presunto ataque sexual el hombre enfrenta cargos diferentes, sin embargo, no se descartó que el personal de la Fiscalía Especializada del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) esté integrando una carpeta de investigación paralela por violación y/o abuso sexual.
La autoridad ministerial de la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen cuenta con 48 horas para poder determinar si deja en libertad o pone a disposición del Juzgado de Control al quincuagenario.
El hombre que fue identificado como ex militar y trabajador de una empresa de seguridad privada, fue sometido a golpes, atado y pateado ante el señalamiento de haber atacado sexualmente a la niña, en la colonia Colosio de Ciudad del Carmen, el lunes 27 de abril. La víctima fue canalizada al CJM, mientras que el personal de la Policía Municipal tuvo que rescatar al hombre que por poco iba a ser linchado por familiares y vecinos.