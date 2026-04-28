DENUNCIAN CONDICIONES CRÍTICAS EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 4 DEL IMSS

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron falta de aire acondicionado, ventilación adecuada y desabasto de medicamentos que está poniendo en riesgo la salud de quienes requieren atención urgente, en el área de urgencias del Hospital General de Zona No. 4 y hasta ahora ningun autoridad ha hecho algo para subsanar.

Una persona que pidió mantener su anonimato relató la situación crítica a la que se enfrentó tras ingresar a su familiar con crisis hipertensiva. La paciente pasó entre tres y cuatro horas en observación sin ventilación, lo que exacerbó su estado. Mientras la sala de espera tiene aire acondicionado, el área interna de urgencias se mantiene cerrada, sin circulación de aire ni ventiladores, creando un ambiente sofocante y peligroso para los enfermos.

“El calor es insoportable, todos están sudando, el olor es fuerte y hasta los familiares empiezan a sentirse mal. A mi tía no se le bajaba la presión por el bochorno”, comentó el denunciante. Además, mencionó que el personal médico se ve obligado a utilizar ventiladores portátiles, ya que la institución no ha resuelto el problema que ha sido reportado durante casi dos años sin respuesta.

Por si fuera poco, el mismo denunciante acusó el desabasto de medicamentos en urgencias, donde los pacientes sólo reciben dosis limitadas, lo que los obliga a buscar el resto del tratamiento por otros medios. También resaltó la falta de personal médico, lo que genera una saturación en el área y largas horas de espera para los pacientes. Hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan la situación, señalando que el hospital está sobrecargado de trabajo y continúa siendo ignorado.