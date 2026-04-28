ACCIDENTE DE CARRO ELÉCTRICO EN LA AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana asistieron a una persona que resultó lesionada al volcar en su moto eléctrica en la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura de Joaquín Clausell, luego de que un conductor abordo de un vehículo de la marca Mazda, salió del área Ah Kim Pech sin tomar sus debidas precauciones, impactó por alcance la otra unidad similar quedando varados a mitad de la calle.

La conductora quedó atrapada en el interior del vehículo, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de estabilizar en el lugar.

Agentes de la Policía Estatal se presentaron en el sitio para realizar el abanderamiento y tomar las versiones de los involucrados en el suceso. Se espera que las partes lleguen a un acuerdo o, en caso contrario, sean puestas a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.