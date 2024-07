SOY DESCARADA Y ABIERTAMENTE ACTIVISTA DE LA 4T, PRESUME LAYDA

Los gobernantes son hipócritas, porque tienen sus preferencias e ideologías, pero hacen que gobiernan para todos, sentenció la gobernadora Layda Sansores.

Durante su discurso en el evento de la DGTI, la mandataria advirtió que “no vamos a perder el Gobierno”, ni dejar que la derecha, que dijo no tiene escrúpulos, vuelva a ganar.

Y advirtió a los directores: “Para los tibios no hay cabida, si no tiene pasión y no creen en lo que estamos haciendo, ¿para qué diablos ocupan puestos directivos?, a esos les pedimos de antemano su renuncia. Que se vayan”.

Si están identificados con los alitos o con los elitos, pues váyanse a inscribir a esas filas de los que saben robar, mentir, extorsionar y saquear a un pueblo.

