NUEVO ESCÁNDALO DE ADÁN AUGUSTO: AHORA POR CONTRATOS EN DOS BOCAS

Surge un nuevo caso de corrupción que “salpica” a Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena, luego que el Departamento de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos de presuntamente haber sobornado a funcionarios de Pemex.

Este 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a dos empresarios mexicanos de presuntamente ofrecer sobornos en efectivo y artículos lujosos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de obtener contratos de la paraestatal.

La dependencia estadounidense señaló en un comunicado que funcionarios de Pemex ayudaron a los inculpados a ganar contratos millonarios entre 2019 y 2021.

Los señalados por la dependencia son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, quien fue excandidato del PAN al gobierno de Campeche. Ambos acusados son residentes en Texas, EUA.

El fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, agregó que los mexicanos buscaron manipular procesos de licitación y obtener contratos por montos de millones de dólares.

Los dos mexicanos están acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA.

Rovirosa ya fue detenido, mientras que Ávila Lizarraga se encuentra prófugo. Ambos podrían recibir hasta 5 años de prisión.

¿Qué relación tienen con Adán Augusto López?

De acuerdo con Gildo Garza, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, refirió que los presuntos sobornos se dieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuando Octavio Romero Oropeza aún tenía el cargo de director de Pemex.

Fue con Adán Augusto López Hernández, como gobernador de Tabasco, entregó a Ramón Oropeza Lutzow la notaría 29.

Según el periodista, Adán Augusto entregó un FIAT a Oropeza Lutzow, es decir, un permiso que permitió dar sustento legal a las empresas ligadas a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga en el estado de Tabasco.

Los empresarios tienen empresas en el estado de Tabasco. Por una parte, Rovirosa Martínez tiene Tubular Technology y Energy On Shore; mientras que Ávila Lizarraga tiene RM Asef Advisors, empresa dedicada a la gestión de transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

Adán Augusto López es investigado por EUA

El nuevo escándalo que pesa sobre Adán Augusto se da después de las críticas en su por mantener como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, ligado al grupo de “La Barredora”, dedicado al huachicol en Tabasco.

En ese contexto, en su columna “Preocúpese senador doble A” publicada en El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló que el morenista tendría un expediente abierto en EUA.

Según Riva Palacio, el mensaje desde Washington acerca del desmantelamiento de los cárteles sería un llamado al gobierno federal para procesar a políticos ligados al crimen.

Dentro de las exigencias estaría el nombre de Adán Augusto López Hernández.

“El interés más claro del gobierno de Donald Trump en estos momentos es Adán Augusto López”, expone el texto del columnista.

¿Qué casos persiguen a Adán Augusto López?

El coordinador de senadores de Morena tuvo una relación cercana con Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco cuando el morenista gobernó la entidad.

Bermúdez Requena es acusado de ser el presunto líder del grupo delictivo La Barredora, una facción del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dedicaba a la extorsión y robo de combustible en la entidad tabasqueña.

El caso de Adán Augusto es comparado con el que vivió el expresidente Felipe Calderón, cuando su exsecretario de Seguridad a nivel federal, Genaro García Luna, pactaba directamente con el crimen organizado; esto sin que Calderón Hinojosa tuviera conocimiento, según el expresidente de 2006 a 2012.

