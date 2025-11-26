OTIS SIGUE EN ACAPULCO, LAMENTA LOURDES MENDOZA, Y MUESTRA UNA UNIDAD MÉDICA DEL IMSS CERRADA; “ASÍ LUCE EL SISTEMA DE SALUD DE SHEINBAUM”

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la periodista Lourdes Mendoza expuso en su sección La Otra Verdad, que Otis llegó hace dos años a Acapulco y no se ha ido, y manifestó: “Mira lo que me encontré, la Unidad de Salud IMSS-Bienestar Aguacalientes (con cadena y candado), aquí en Acapulco de Juárez, y le quiero preguntar a Zoé Robledo ¿esto hace cuánto no lo abres?, ¿Cómo es posible que me digas que esto es un Centro de Salud?

Y agregó el texto: “El sistema de salud que tanto presume el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo luce así”.