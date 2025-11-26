¿ANTONIO JIMÉNEZ Y DIPUTADOS MORENISTAS DESAFÍAN A LAYDA SANSORES O PURA SIMULACIÓN? CITAN A SECRETARIOS A COMPARECER POR INICIATIVA DE DEUDA DE MIL MILLONES

Antonio Jiménez Gutiérrez y la bancada de Morena en el Congreso de Campeche citaron a los secretarios de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, y de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, a comparecer el próximo 2 de diciembre para explicar la propuesta de una deuda de mil millones de pesos a 20 años incluida en el Paquete Económico 2026 enviado por la gobernadora Layda Sansores. La acción evidencia un claro enfrentamiento entre los legisladores morenistas y la mandataria estatal.

Las y los diputados de la bancada junto al representante del Partido Verde exigieron que los secretarios detallen el destino del financiamiento, sus impactos reales y la necesidad de asumir un compromiso financiero de tal magnitud antes de avalarlo. Jiménez Gutiérrez subrayó que los legisladores de Morena y del Partido Verde no aprobarán decisiones que perjudiquen al pueblo, afirmó que la prioridad del Congreso es proteger a los más pobres,