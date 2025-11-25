NUEVA MISCELÁNEA FISCAL NO ABONA AL DESARROLLO DE CAMPECHE, ARMENTÍA ALERTA SOBRE ENDEUDAMIENTO Y RECORTES PRESUPUESTALES

El diputado Pedro Armentía señaló que la nueva miscelánea fiscal enviada por el Gobierno del Estado incluye cambios de alto impacto, como fusionar la Secretaría de Planeación con la de Finanzas, trasladar el Indajucam a la Consejería Jurídica y mover la Cotaipec a la Contraloría, además de ajustes a la Ley de Alcoholes. Expuso que estas reformas deberán resolverse antes del 19 de diciembre y advirtió que tanto la Ley de Ingresos como el paquete de egresos presentan puntos oscuros que requieren aclaración para evitar sospechas y contradicciones. Recordó que, igual que el año pasado, el proyecto oficial no aporta al desarrollo de Campeche y mantiene deficiencias técnicas.

Armentía explicó que mientras la federación enviará a Campeche un presupuesto de 24 mil 485 millones de pesos para 2026, el Gobierno estatal plantea gastar 27 mil 151 millones, lo que supone ingresos propios por 2 mil 666 millones. Señaló que esa cifra incluye un crédito por mil millones de pesos para un programa carretero y cuestionó por qué se busca endeudar al estado cuando la federación ya anunció recursos para obras viales. Recordó que el deterioro de las carreteras estatales deriva del paso de maquinaria pesada por el Tren Maya, daño que debía ser atendido por la propia federación. Añadió que el análisis legislativo detectó recortes severos como el del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud, que baja de mil cincuenta y tres millones a cuatrocientos noventa y tres, afectación que calificó como un golpe directo