CRITICAN A LAYDA POR PROHIBIR EL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL MALECÓN, Y TODO POR EL “TREN”

Una publicación de Campechico que incluye fotos, entre las cuales hay una donde se ve la aplicación de la primera infracción, critica que quien quiera acudir a algún circo que se instale en el área Ah Kim Pech, al Foro durante el Carnaval, al Centro de Convenciones, a algún casino, a las oficinas de Transporte o a disfrutar el atardecer, ya no podrá estacionarse en el malecón, y todo por un “tren” que se paseará sin gente y sin sentido.

El texto señala: “Si viene un circo al área Ah Kim Pech NO podrás estacionarte en el malecón. Para Carnaval, y vayas al Foro NO podrás estacionarte en el malecón. Si hay algún gran evento en el centro de convenciones NO podrás estacionarte en el malecón, y Si eres de los que visitan los casinos de la ciudad, NO podrás estacionarte en el malecón”.

Y agrega: “Si necesitas hacer algún trámite en las oficinas de Transporte, NO podrás estacionarte en el malecón. Si sólo quieres bajarte a disfrutar del atardecer, la brisa o pasar un rato agradable en esa parte del malecón NO podrás estacionarte. Y todo por un ‘tren’ que se paseará sin gente y sin sentido. Bravísimo Layda”. Hasta ahí la publicación.