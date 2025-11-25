LAYDA SANSORES ENTRE LOS CINCO GOBERNADORES PEOR EVALUADOS DEL PAÍS: CRIPESO

El ranking nacional de Cripeso, correspondiente a noviembre de 2025, colocó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en el lugar 29 con una aprobación de 42.90 por ciento, posicionándola dentro del grupo de los cinco mandatarios estatales peor evaluados del país. La cifra refleja un marcado rechazo ciudadano hacia su gestión.

Según los datos difundidos por la encuestadora, Sansores solo supera a los gobiernos de Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala, todos ubicados en la parte más baja del listado. El estudio se realizó a 50 mil personas mayores de 18 años entre el 7 y el 22 de noviembre, mediante encuesta electrónica, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error estatal promedio del 2.83 por ciento.