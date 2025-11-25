DETECTA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CONTRATOS CORRUPTOS POR 73.5 MDP EN CUENTA PÚBLICA 2024 DE CAMPECHE

COLUSIÓN DE FUNCIONARIOS EN OBRAS

Al identificar que el Gobierno de Campeche incurrió en “posibles colusiones” de servidores públicos con particulares en contrataciones de obras públicas, en acciones orientadas a obtener “beneficios indebidos”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones por más de 73 millones de pesos, de acuerdo con un reporte del medio La Razón.

También encontró que no se consideraron las mejores condiciones para la entidad en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras condiciones pertinentes, por lo que el Estado tiene pendiente por aclarar el destino de 73 millones 494 mil 832.93 pesos de recursos transferidos por la Federación.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se usa para proyectos de infraestructura física y apoyo a la educación pública, entre otros.

De acuerdo con la fiscalización correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2024, la ASF determinó que el 22.4 por ciento de los recursos asignados al Gobierno Estatal, es decir, los más de 73 millones de pesos, están pendientes por aclarar debido a que, además, no se entregó la documentación comprobatoria de las erogaciones.

Por ello, el ente fiscalizador determinó que, en el ejercicio de los recursos, el Estado infringió la normativa, principalmente establecida en cuatro legislaciones federales y locales: Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

Más información: https://www.razon.com.mx/estados/2025/11/25/halla-asf-contratos-corruptos-en-campeche/