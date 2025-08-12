ADOLESCENTE DE 17 AÑOS ESCAPA POR LA PUERTA FALSA

En el patio de su casa ubicada en la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, N. C. P., de 17 años de edad tomó fatal decisión la tarde de ayer lunes 11 de agosto.



Con este caso acontecido en la comunidad perteneciente al Municipio de Campeche, suman 55 en lo que va del año.



El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGECAM, para la autopsia de ley, y tras los trámites legales, sería entregado a sus familiares para su inhumación.