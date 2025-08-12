OPINIÓN: DATO PROTEGIDO Y LAYDA SANSORES; EL PODER EXIGE (Y OBTIENE) DISCULPAS

Por Julio Hernández López/Astillero

AYER (EL DOMINGO) TERMINÓ el vergonzoso y preocupante ciclo de 30 días de disculpas públicas de la ciudadana sonorense Karla María Estrella Murrieta a la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, quien promovió y obtuvo una sentencia contra la ciudadana por violencia política de género, pues esta expresó en su cuenta de X, en febrero de 2024: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.



GUTIÉRREZ LUNA, PRESIDENTE de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y su esposa (conocida como “Dato protegido”), han recibido un aplastante rechazo por este tema en específico y, en general, se han difundido con amplitud los lujos, privilegios y excesos que han caracterizado a esa pareja, en paralelo a su carrera política en la 4T (sobre todo a partir de investigaciones del periodista Jorge García Orozco).

Y AYER (EL DOMINGO), TAMBIÉN, tres periodistas de Campeche tuvieron que expresar disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores, por v¡ol3nci@ política de género determinada por el Tribunal Electoral Estatal y confirmada por una sala regional del federal.



EL 2 DE FEBRERO del presente año fueron @ses¡n@dos en Manzanillo, Colima, Arturo Fabián Galván Birrueta, quien había sido director del Registro Civil y secretario del Ayuntamiento, y Rosa María Magdalena Frías Medina, su esposa. Fabián era un activista de izquierda, impulsor de movimientos políticos y sociales, en específico de Morena, a cuya fundación como partido colaboró, al igual que en la campaña para llevar a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Sin embargo, Galván Birrueta se convirtió en una de las voces más críticas del desempeño de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y de la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, llegadas ambas al poder a nombre de Morena.

A SEIS MESES DE esas 3j3cuc¡ones, un colectivo de ciudadanos y varias decenas de firmantes solidarios han expresado en una carta pública que “las carpetas de investigación correspondientes avanzan con una preocupante lentitud, lo que evidencia una presunta falta de acción en las investigaciones. Los pobres y opacos resultados que hay por parte de la Fiscalía local son más supuestos que efectivos y se acercan más a lo que popularmente se conoce como ‘chivo expiatorio’ que a un avance sólido y fundado en el esclarecimiento de los reales autores materiales e intelectuales de tan atroces crímenes”.

EL CR¡M3N DE Fabián, aseguran los firmantes, “está claramente relacionado con sus críticas abiertas y públicas a quienes gobiernan actualmente el Municipio de Manzanillo y el Estado de Colima. Como el fiscal de la entidad es parte del mismo grupo político que gobierna localmente, consideramos que incurre en claro conflicto de interés, por lo que está impedido, desde la ética, para realizar una investigación creíble y efectiva”. Por ello demandan “que la investigación y castigo a los responsables de los @s3sin@tos sea atraído por las instancias federales”.

AL MISMO TIEMPO, señalan que “en fechas recientes se ha activado una tenaz persecución política en contra de Griselda Martínez Martínez”, quien fue presidenta de Manzanillo (durante su administración fue funcionario Galván Birrueta), sufrió dos atentados contra su vida y ahora le han abierto carpetas de investigación, por presunto peculado, y le han retirado la protección que le habían asignado con base en las amenazas provenientes de grupos cr¡m¡nales.

GRISELDA FUE EXPULSADA de Morena por Mario Delgado, entonces presidente del partido, luego que denunció que dinero del cr¡m3n organizado estaba financiando en 2024 actividades de campañas guinda, incluyendo la presidencial. En el Estado de Colima y en especial en el Municipio de Manzanillo, la política sigue siendo sumamente densa, llena de riesgos e impunidad. ¡Hasta mañana!