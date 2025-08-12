martes, agosto 12, 2025
¿CONTRADICCIÓN O CINISMO? PRESUME ALCUDIA QUE NO PUEDE HABER CENSURA PREVIA CONTRA LAYDA, MIENTRAS LA IMPONEN A PERIODISTAS

San Francisco de Campeche .- Todos estos amparos, como el de usted (refiriéndose a la diputada Delma Rabelo) contra la gobernadora, y que habían sido coincididos en un inicio para que ella se abstenga a futuro, la Corte dijo que eso no juega, eso no puede ser así, no puede haber censura previa, y sobre todo cuando se trata de manifestaciones a un servidor público, afirmó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, durante su comparecencia de ayer.


Por lo anterior surgen preguntas para el funcionario estatal como: ¿y para los periodistas y medios, como son los casos de Jorge Luis González Valdez y de la plataforma de Tribuna, sí puede haber censura previa por medio del censor que les impusieron?, y ¿por qué sólo a la gobernadora se le da la libertad de expresar lo que piensa, incluso con insultos?

