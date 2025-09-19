REVELAN QUE NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN SACUDE AL #IMSS CAMPECHE, Y A SU PATRIMONIO

Una investigación interna determinó que existe la comisión de faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo responsable es Juan Enrique Medina Rivero, jefe de Oficina de Afiliación, al dar de alta a una empresa que fue dada de baja por no pagar 145 millones de pesos al IMSS, haciendo un pequeño ajuste al nombre, lo que “salpica” a 3 funcionarios más de la institución, y todos habrían recibido paneles solares en sus casas, de acuerdo con la página Visión Política Noticias.



La publicación señala que un nuevo caso de la red de corrupción que carcome las entrañas del IMSS en Campeche, implica ahora a Juan Enrique Medina Rivero, jefe de Oficina de Afiliación, de acuerdo a documentos del Órgano Interno de Control.



“Medina Rivero habría cometido abuso de autoridad y de funciones para que una empresa que no pagó 145 millones de pesos al IMSS –cuyo Registro Patronal fue dado de baja por lo mismo– apareciera como una nueva entidad, sólo con un pequeño ajuste de nombre. Grupo Gomelo S. A. de C. V., cuyo registro patronal A102726810-7 fue dado de baja en mayo de 2006 por dicho adeudo, solicitó su alta nuevamente en el segundo semestre de 2023 ante la Subdelegación Campeche. Pero como el sistema no lo permitió, porque su nombre aparece en la lista negra de patrones, recurrió al jefe de Oficina de Afiliación, Medina Rivero”.

Este funcionario, agrega, accedió a crear un nuevo registro patronal (A103895110-5) modificando apenas el nombre de la empresa: de Grupo Gomelo S. A. de C. V. a Grupo Gomelo, lo cual se concretó el 1 de octubre de 2023. Juan Enrique Medina Rivero realizó esta maniobra con el claro conocimiento de que se trataba de la misma empresa deudora del IMSS, con el mismo representante legal: Andrés Felipe López Castro, quien en documentos oficiales también aparece como apoderado legal de Grupo Gomelo S. A. de C. V.



Esta empresa cabe destacar, aparece en el padrón de proveedores de varias dependencias del Gobierno del Estado de Campeche, las cuales les otorgan contratos. Medina Rivero permitió así la reactivación irregularmente del patrón deudor para seguir participando en licitaciones públicas estatales. La investigación administrativa al interior del IMSS quedó registrada bajo el número 2025/IMSS/DE2031, tras determinarse que existen elementos suficientes para presumir la comisión de faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisa.