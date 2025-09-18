¿FALTA DE CONOCIMIENTO O EXCESO DE PROTAGONISMO? PRESIDENTA DE SABANCUY Y COMISARIA DE LERMA SE PONEN SU “BANDA PRESIDENCIAL” PARA DAR “EL GRITO”

A pesar de que desde el 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió a gobernadores, alcaldes y autoridades de rango más bajo usar la Banda Presidencial en la ceremonia del Grito de Independencia, y de que el artículo 34 de la ley establece que este delito federal contempla sanción de 36 horas de arresto y multa de hasta 10 mil veces el valor de la UMA (más de un millón 100 mil pesos, la presidenta de la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica Herrera, y la comisaria de Lerma, Ana Albarrán, la portaron.



A través de sus redes sociales, la autoridad lermera reveló que la banda se la hizo su madre como un acto de amor, por lo cual le pidió no sentirse mal porque no hizo nada malo; reconoció su error, ofreció disculpas y acusó que cada vez que pueden en “páginas” (no las identifica) le hacen campañas de desprestigio.