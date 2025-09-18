jueves, septiembre 18, 2025
PRI SE DESINFLA EN EL SENADO Y ALEJANDRO MORENO PIERDE LA COMISIÓN DE MARINA

Morena y sus aliados en el Senado removieron al priista Alejandro “Alito” Moreno de la presidencia de la Comisión de Marina, al argumentar que la renuncia de Néstor Camarillo a la bancada tricolor modificó la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.


El morenista Carlos Lomelí Bolaños fue designado de inmediato como nuevo presidente de la Comisión.


Adán Augusto López, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, negó cualquier revancha contra el líder priista, pese a que Moreno ha buscado exponer al gobierno mexicano en organismos internacionales.


“Se lo digo claramente: el grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo, en términos de proporcionalidad, los espacios que le correspondían”, comentó.


Durante la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el relevo y nombró al morenista Carlos Lomelí Bolaños como nuevo presidente de la Comisión de Marina.


El ajuste también abre la puerta a Movimiento Ciudadano, que obtuvo una comisión ordinaria en el reparto, mientras que, en paralelo, se impulsa un plan de austeridad que limitará los viajes internacionales de los senadores.

