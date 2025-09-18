RENUNCIÓ JORGE LÓPEZ GAMBOA A LA DIRECCIÓN DE LA ARTEC

San Francisco de Campeche.- Trascendió que el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, Jorge Luis López Gamboa, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, por lo cual dejó de acudir a sus oficinas.



De esta manera, no cumplió el objetivo de la Ley de Movilidad Ciudadana de modernizar el transporte público y, por el contrario, deja una severa crisis en el sector en la entidad, especialmente en Ciudad del Carmen y Campeche, donde los conflictos entre los prestadores de servicio han llegado incluso a los golpes.



En la ciudad capital destaca el reto no superado del Ko’ox, pues hasta el momento sólo funcionan 22 camiones en la vía troncal, mientras 102 más aún no entran en operación y la ciudadanía de colonias y unidades habitacionales exigen que ya los pongan en circulación.