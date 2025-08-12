OPINIÓN: MARIO ÁVILA SE ACABA DE GANAR LA LOTERÍA CAMPECHANA… DENTRO DE POQUITO, LA SRA. LAYDA SANSORES LO NOMBRARÁ INTEGRANTE DE SU GABINETE

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Saldrá la doña en un Martes de Jaguar a decir que es Honesto e Inocente… un perseguido político.

Y toda la bola de pendejos que le hacen compañía en 4to piso aplaudirán. Darán cientos de Likes y Compartidos vanagloriando la excelsa integridad moral de la gobernadora.

Y todas las páginas croqueteras al servicio de Walther Patrón dirán que es el mejor servidor público del Mundo mundial.

Seso Loco irá corriendo a comprarle tortas de lechón tostado ahí con Ruelas, ponderando que vivimos el mejor sexenio en toda la historia del universo.

No se rían. De verdad no lo hagan.

No hay nada de ironía en mi publicación.

V. Améndola