DENUNCIA QUE LAYDA Y ALCUDIA REFORMARON LA LEY DEL NOTARIADO SIN CONSENSAR

A través de sus redes sociales, la abogada Martha Elena Alfaro Espadas, a cargo de la Notaría Pública número 36, se quejó de que la gobernadora Layda Sansores, a través del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, presentaron una reforma a la Ley del Notariado asegurando con hubo consenso, pero sin presentar la prueba.



El texto señala: “Hoy sí rebasó el señor consejero jurídico mi tolerancia y pacifismo, cómo es posible la presentación de su propia reforma a la Ley del Notariado y diga que lo consensó, ¿dónde está la prueba de lo dicho? …. Mi fiat??, el que en base a la convocatoria en 2009, estudiando y presentando examen me gané (recién operada que hasta fui con vendas en la barriga por una operación)”.



Y agrega: “Hoy sí, qué les pasa, jamás he participado ni metido en política por muchas situaciones de vida que pasó mi familia y que por mi señora madre y mi padre (por respeto también) jamás nos involucraron, al contrario, nos enseñaron a trabajar a respetar y ser quien somos hoy en día, personas queridas, trabajadoras y dando todo de nuestras posibilidades para que Campeche, que es mi casa, la casa de mi hijo y de toda la gente linda que me rodea, crezca y seamos felices en nuestro entorno”.



No sé qué le hemos hecho nosotros señora Layda Sansores, que yo sepa nada, mi trabajado es íntegro, se lo aseguro, y el de mi hermanito Juan Manuel también! No es justo lo que a través de su consejero jurídico nos quiere hacer. Hasta ahí la publicación.