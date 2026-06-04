SI ELISEO ESTÁ INHABILITADO, ¿POR QUÉ GASTAS BOLETINES EN ÉL?, CUESTIONA EXDIPUTADO MALDONADO AL CHILANGO ERICK REYES

Al subrayar que al muerto político no se le reza, el exlegislador José Maldonado le recalcó al dirigente de Morena en Campeche, chilango Erick Reyes León, a quien llamó “foráneo de mente corta”, que si Eliseo Fernández Montúfar está inhabilitado y no competirá en el proceso electoral del 2027, como asegura, ¿por qué gasta boletines en él?, y aseveró que Morena le tiene más miedo a la boleta que a la mañanera.

En una publicación en sus redes sociales, José Maldonado agregó a su respuesta dirigida a Erick Reyes: “Tú no es juez ni INE. La elegibilidad de un ciudadano la decide el Tribunal, no tú desde tu oficina”.

Y prosiguió en su explicación “con peras y manzanas porque se te nota lo nervioso”, al dirigente morenista de origen chilango: “Hablas de ‘información falsa’ cuando tu partido votó la Ley de Movilidad mintiéndole al pueblo que era ‘para ayudar’. Esa sí fue una falsedad que le pegó al bolsillo de taxistas, mototaxis y a la ciudadanía”.

Dices que no caerán en “excesos de confianza”. ¿Cuál confianza, Erick? Perdieron la capital, 6 distritos y la dignidad cuando se doblaron ante decisiones centrales, subrayó, y recalcó: “Lo ‘perverso’ no es la estrategia de la oposición, sino usar el nombre de Morena para vivir del poder mientras traicionas a la base que te puso ahí”.

Para finalizar, sentenció: “Si no fuera rival, ni lo mencionaba. Morena le tiene más miedo a la boleta que a la mañanera”.