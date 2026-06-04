EJIDATARIO DENUNCIA INVASIÓN Y VENTA ILEGAL DE LAS TIERRAS DE XKIX A “PRESTANOMBRES DE MILLONARIOS DE BONFIL Y VERACRUZ”

-“ESTOY PREOCUPADO, PORQUE ¿DÓNDE VOY A IR?”

Hopelchén.- Marino Huitz Chin, ejidatario de Xkix, fundado hace unos 100 años y ubicado a 8 kilómetros de Dzibalchén, en el Municipio de Hopelchén, denunció que invasores de esa Junta Municipal han vendido ilegalmente al menos 1,200 de las 2,000 hectáreas que conforman el ejido.

Se trata, explicó, de un grupo integrado por hijos y nietos de ejidatarios de Dzibalchén que realiza la venta como prestanombre de personas millonarias del poblado de Alfredo V. Bonfil y de Veracruz, ante lo cual exige a las autoridades competentes que investiguen y hagan justicia evitando que sean despojados de esas tierras donde han trabajado más de 30 años.

Huitz Chin, quien tiene 20 hectáreas, reveló que los 19 ejidatarios se unieron para interponer querella ante Sagarpa y Reforma Agraria y pelear por sus tierras, y que desde 1981 cuenta con documentos de certificado de derechos agrarios, donde comprueba que trabaja 20 hectáreas.

Relató que hace unos días llegó a su parcela un varón en moto para indicarle que el terreno era de su propiedad y lo iba a sacar, porque unos millonarios de Bonfil y Veracruz la van a ocupar.