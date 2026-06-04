jueves, junio 4, 2026
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HAY QUE RECONOCER QUE EL CRIMEN ORGANIZADO AMENAZA LA SOBERANÍA, AFIRMAN

San Francisco de Campeche.- Para el diputado priísta Jorge Salim Abraham Quijano, si de verdad queremos proteger la soberanía y la voluntad popular, no podemos limitarnos a hablar de injerencia extranjera, sino también debemos reconocer otras amenazas que preocupan a millones de mexicanos, como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y en la vida pública de nuestro país.

Recalcó que la soberanía no sólo se vulnera desde el exterior, sino también cuando la violencia, la intimidación o los intereses criminales buscan influir en las decisiones de las autoridades y en el voto de los ciudadanos, cuya voluntad debe estar libre del miedo y la delincuencia, y exigió no sólo mirar hacia gobernantes de oposición cuando los acusan de vínculos con el crimen, sino también del partido oficial. “Hay que ser congruentes”, exigió.

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