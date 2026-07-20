lunes, julio 20, 2026
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FUI A LA FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL PORQUE TRUMP ME INVITÓ: SHEINBAUM; “LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE”

Durante su conferencia matutina de hoy lunes 20 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que inicialmente no planeaba ir a la final del Mundial de Fútbol 2026, pero el sábado Donald Trump la invitó personalmente durante una llamada telefónica.

Relató que el mandatario norteamericano le preguntó: “Claudia, ¿vas a venir?”, a lo que respondió: “Bueno si usted me invita, presidente Trump”, y aclaró que sólo había recibido invitación de la FIFA.

Expresó que lo cortés no quita lo valiente, y detalló que de Cancún viajó a Nueva York, acompañada de 5 personas, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues el vuelo comercial fue cancelado por mal tiempo.

Durante su visita conversó brevemente con funcionarios estadounidenses, incluido Marco Rubio, y adelantó que esta semana recibirá al representante comercial de EU, Jamieson Greer, para abordar temas comerciales.

Video: Reforma.

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