LOS ASUNTOS DE MÉXICO LE CORRESPONDEN A LAS Y LOS MEXICANOS: LE CONTESTA SHEINBAUM AL EMBAJADOR DE EU EN NUESTRO PAÍS

-EL REPRESENTANTE NORTEAMERICANO ESCRIBIÓ EN “X” QUE “LA LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES DEBE UNIRNOS, NO DIVIDIRNOS”

La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al señalar que los diplomáticos deben mantenerse en el ámbito de la coordinación y colaboración institucional, además de ser respetuosos de los asuntos políticos de cada país y del principio de no intervención, porque “los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”.

Y es que tras el discurso de la Presidenta el domingo en el Monumento a la Revolución, el embajador norteamericano escribió en “X” el siguiente mensaje:

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.

Al ser cuestionada sobre el mensaje, la mandataria expresó: “Hay que trabajar de manera conjunta cuando hay problemas compartidos, como la violencia provocada por la delincuencia organizada, para avanzar cada quien en su territorio”.