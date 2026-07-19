EXALCALDE DESAPARECIDO APARECE ENTRE LOS 10 CUERPOS HALLADOS EN ZACATECAS

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la identificación de Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, entre las 10 personas localizadas sin vida en distintos puntos de la entidad tras una jornada de violencia registrada el 18 de julio.

El Ayuntamiento de Sombrerete también confirmó el fallecimiento del exedil y expresó sus condolencias a sus familiares.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron encontrados en los municipios de Morelos, Fresnillo y Calera.

Las autoridades precisaron que nueve de las 10 v1ct¡m?s ya fueron identificadas mediante los protocolos periciales correspondientes, entre ellas Ignacio Castrejón Valdez y dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, mientras continúan las labores para establecer la identidad de la décima persona.

Reportes difundidos por medios nacionales señalan que el exalcalde había sido reportado como desaparecido horas antes de que las autoridades confirmaran su identidad.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del multihomicidio y determinar la responsabilidad de los autores.

Tras el hallazgo, corporaciones estatales y federales reforzaron los operativos de seguridad en las zonas donde fueron localizados los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer un móvil oficial relacionado con estos hechos.