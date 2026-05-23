sábado, mayo 23, 2026
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“NOS ENGAÑASTE”, LE RECLAMAN INTEGRANTES DEL CNTE A SHEINBAUM

A su llegada a Jiutepec, Morelos, para un evento oficial, Claudia Sheinbaum Pardo fue abordada ayer por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes le reclamaron: “Nos engañaste, Presidenta”, y entre gritos de “Justicia!”, le pidieron que se siente a dialogar con ellos.

La presidenta dijo que no los recibirá nuevamente porque no acudieron a 2 citas previas, a lo que le respondieron que estaban manifestándose y no eran las condiciones ni las formas.

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