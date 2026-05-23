POBLADORES DE NUEVO CENTLA BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL 180 PARA EXIGIR A PEMEX QUE PAGUE POR DAÑOS DE SU ACTIVIDAD

PIDEN 500 MIL PESOS POR VIVIENDA Y OPORTUNIDADES LABORALES

Pobladores de Nuevo Centla, Tabasco, mantienen bloqueada la carretera federal 180, en reclamo contra Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigirle el pago de resarcimiento de daños por afectaciones de su actividad.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes solicitan pagos de hasta 500 mil pesos por vivienda, argumentando daños derivados de contaminación en la zona.

Durante las mesas de diálogo, señalaron que ya no aceptarán obras sociales, y ahora también exigen oportunidades laborales.

La protesta mantiene afectada la circulación vehicular en este importante tramo carretero, mientras continúan las negociaciones entre autoridades y habitantes.