CHEF CAMPECHANO RAFAEL MENESES APARECE EN LA REVISTA DEL CONSUMIDOR PREPARANDO JAMÓN ARTESANAL

El chef campechano Rafael Enrique Meneses López salió en televisión nacional en la Revista del Consumidor, preparando jamón artesanal, el cual calificó como rico y saludable.

Durante el programa conducido por Rafael Carbajal, Meneses López explicó a detalle el proceso de elaboración, para lo cual se necesitan 2 kilos de carne de lomo de cerdo, 4 tallos de apio (muy verde) lavados y desinfectados, 200 ml de agua fría, 1 cucharada de sal gruesa, 3 y media cucharaditas de miel de abeja, 2 cucharaditas de pimienta blanca molida y media cucharadita de laurel molido.

El tiempo de preparación dura 2 días, rinde 2 kilos, la caducidad sin rebanar es de 7 a 9 días y rebanado de 4 a 6, y el costo promedio es de 300 pesos.

Entre los utensilios están hilo de algodón o cáñamo, jeringa para carne, bolsa grande de cierre hermético, tazón de vidrio y olla grande con tapa.