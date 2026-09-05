OOOTRO BLOQUEO CARRETERO POR PÉSIMO SERVICIO DE LA CFE; AHORA EN LA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA-FRONTERA QUE LLEVA HACIA CARMEN

Habitantes de Tamulté de las Sabanas, Tabasco, mantienen bloqueados ambos sentidos de la carretera federal 180 Villahermosa–Frontera, en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y los problemas de abastecimiento de agua potable, y para exigir atención a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y demás autoridades competentes.

El cierre se mantiene a la altura del kilómetro 26+900, en el acceso a esta comunidad, donde los inconformes permanecen desde ayer a la espera de una respuesta de las autoridades, y se reportó la quema de llantas como parte de las medidas de presión.

La protesta ha generado filas kilométricas de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y unidades de carga, debido a que la circulación permanece completamente interrumpida en ambos sentidos.

Habitantes de la zona indígena Yokot’án exigen atención inmediata a las deficiencias en ambos servicios básicos.

El bloqueo afecta uno de los principales corredores carreteros de Tabasco y repercute en quienes se desplazan hacia Frontera y Ciudad del Carmen, por lo cual se recomienda a los conductores considerar como vía alterna la ruta por Paraíso, y prever mayores tiempos de traslado.

Hasta el momento, los manifestantes mantienen su postura y la vialidad continúa cerrada, en espera de una respuesta que permita atender sus demandas y liberar la carretera.