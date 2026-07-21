AUNQUE EL GOBIERNO DE LAYDA PRESUME AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA, ELVIA DE LA PEÑA CONFIRMA QUE EL REZAGO ES DEL 42.6%

San Francisco de Campeche.- A pesar de que el Gobierno del Estado asegura avances importantes en materia de vivienda, Campeche todavía registra un rezago del 42.6 por ciento, reconoció la directora general de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, quien afirmó que el impacto real de la política habitacional podrá evaluarse hasta que concluya la Administración de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Al empezar la Administración, el rezago era del 47.2 por ciento, y de acuerdo con las últimas estadísticas del Inegi y Conavi la cifra se ubica en 42.6 por ciento, o sea, 4.5% menos, expuso, y reconoció que Yucatán y Quintana Roo han avanzado.