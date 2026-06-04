jueves, junio 4, 2026
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PROTESTAN PENSIONADOS DE PEMEX Y CFE EN CONGRESO PETROLERO PARA EXIGIR RESPETO A SUS DERECHOS

Pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifiestan afuera del Centro de Convenciones en Boca del Río, en el Estado de Veracruz, donde se lleva a cabo el Congreso Petrolero, para exigir que respeten sus derechos y que no ya no les hagan descuentos.

En el inmueble se realizan conferencias encabezadas por funcionarios de alto nivel tanto de Pemex como del Gobierno Estatal.

Video: Agencia Sien.

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