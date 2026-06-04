XÓCHITL GÁLVEZ ACUSA A SHEINBAUM DE PROTEGER A NARCOPOLITICOS

La excandidata presidencial y senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de intentar infundir miedo entre la población con declaraciones relacionadas con presuntas investigaciones y señalamientos políticos.

Aseguró que los mexicanos que trabajan y cumplen con la ley no tienen nada que temer, al tiempo que sostuvo que quienes deberían estar preocupados son los funcionarios y políticos con posibles vínculos con el crimen organizado. Afirmó que el gobierno federal busca proteger a personajes señalados por presuntas relaciones con grupos delictivos y cuestionó la postura de la administración federal frente a las acusaciones que han surgido contra integrantes de Morena. En ese contexto, también respaldó señalamientos realizados por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto a una supuesta protección a personajes vinculados con actividades ilícitas.

Gálvez sostuvo que la presidenta enfrenta el reto de investigar a fondo cualquier señalamiento relacionado con presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado. Asimismo, criticó la respuesta de Sheinbaum a declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en México sobre la cooperación bilateral en el combate al narcotrafico, al considerar que la reacción de la mandataria reflejó una postura poco diplomática frente a un tema de interés común entre ambas naciones.