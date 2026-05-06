RECULA INZUNZA, YA NO IRÁ A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SENADO COMO PROMETIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA

“HUYÓ TRAS LAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS”: LÓPEZ SAN MARTÍN

Tras anunciar en un video transmitido en sus redes el pasado fin de semana que hoy acudiría a la Comisión Permanente, el senador Enrique Inzunza Cázares, acusado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco, echó reversa y anunció hoy en un comunicado que siempre no acudirá.

Su argumento es que no ofrecerá ocasión “a personeros de la derecha conservadora para hacer de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario…”.

Ante lo anterior, el periodista Manuel López San Martín escribió en sus redes: “Huyó tras las acusaciones de Estados Unidos”.