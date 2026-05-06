NI SECUESTRADA NI DETENIDA CONTRA MI VOLUNTAD”, AFIRMA MUJER DE Q.ROO HALLADA EN PSIQUIÁTRICO DE LA CDMX

En un video divulgado por el medio Milenio, María Adela, la mujer de Quintana Roo hallada en un psiquiátrico de la Ciudad de México, reapareció para afirmar que su internamiento fue voluntario, para lo cual tuvo el apoyo de la gobernadora.

Reveló que intentó escapar por la puerta falsa pero gracias a sus amigas, que “no son tratantes ni cr¡minale$ como las están victimizando en redes sociales”, está viva y bien, y que las denuncias y amparo tramitados por su mamá interrumpieron y atrasaron bastante su tratamiento, al grado de evitar que se recuperara como debiera, e incluso afirmó que no quería verla.

María Adela precisó que vio 3 veces a la autora de sus días, la primera vez ella no la dejó hablar, la segunda logró hacerlo para pedirle que parara y aclararle que no estaba secuestrada pero obtuvo respuesta negativa, y la tercera sólo la vio y se regresó “porque no tenía caso hablar con ella”.