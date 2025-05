AMLO DEJÓ DEUDA DE 18 BILLONES DE PESOS: RUBÉN MOREIRA

Enrique Peña Nieto dejó 10.5 billones de peso de deuda, Andrés Manuel López Obrador, 18 billones, lo cual es una tragedia, exclamó el diputado federal priísta Rubén Moreira.

Y dirigiéndose al ahora morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, agregó que cuando termine el año que entra van a ser 20 billones, y fue “gracias a ti, que votaste el presupuesto y la Ley de Ingresos”.

Rubén Moreira subrayó que él no votó por el Fobaproa, “pero usted sí votó a favor de esas deudas, usted está (…) a los niños porque no le pone presupuesto, votó por un tren que no circula, por un aeropuerto que no tiene vuelos, por una línea aérea sin aviones y una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, no en abstracto, sino con su nombre”.