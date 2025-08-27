miércoles, agosto 27, 2025
Lo último:
Nacionales

NOROÑA EXIGE EL DESAFUERO DE ALITO TRAS ENFRENTAMIENTO EN EL SENADO

Publicad0rTelemar

Ciudad de México.- Luego de que durante la sesión de la Comisión Permanente los senadores Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrentaron a golpes, el morenista anunció que solicitarán el desafuero del priísta y de los demás legisladores que participaron.


Secundado por senadores de su partido, Fernández Noroña anunció: “Vamos a convocar a sesión a la Comisión Permanente a las 9:30 sólo para tocar este tema, que es gravísimo y no se puede dejar pasar de ninguna manera. Presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, el nuestro equipo fotográfico, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”.

También te puede gustar

AFIRMA AMLO QUE NO ES NECESARIO QUE FUTUROS JUECES TENGAN EXPERIENCIA

Publicad0rTelemar

HOMBRE ASESINA A SU ESPOSA Y SE SUICIDA, DEJARON UNA HIJA HUÉRFANA – VIDEO

Publicad0rTelemar

“EL MIEDO NO ANDA EN BURRO”: MONREAL, ADÁN AUGUSTO, VELASCO Y ALCALDE SE DISCULPAN CON SHEINBAUM

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *