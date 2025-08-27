“DEMUÉSTREME CON PRUEBAS Y CARA A CARA QUE SOY DUEÑA DE UN DEPARTAMENTO DE 13 MDP”, RETA LA PERIODISTA AZUCENA URESTI A FERNÁNDEZ NOROÑA

Ciudad de México .- En un noticiario de cobertura nacional transmitido por Radio Fórmula, la periodista Azucena Uresti expuso que el senador Gerardo Fernández Noroña la acusó de tener un departamento de más de 12 millones de pesos en Paseo de la Reforma, lo que si fuera cierto “es mi problema, yo sí he trabajado veintitantos años, es lícito el dinero que gano de mi trabajo y soy muy feliz con ello”.

Si lo tuviera, continuó, pues no es asunto, no lo tengo, entonces mi respuesta fue: “Senador, mándeme las escrituras o los papeles o lo que sea que compruebe que es departamento mío, obviamente no lo hizo. Senador, contésteme una llamada hoy en el noticiario para discutir el tema del departamento que no es mío, que no compré y en el que ya no vivo, pues hace año y medio estuve ahí en renta compartida cuando trabajé en otra empresa. Por

eso quería hoy la llamada para discutir este tema y el de su casa de 12 millones de pesos, que no puede justificar”.

Azucena Uresti expresó que minutos antes el senador morenista, lejos de presentar pruebas de lo que dijo sobre el departamento, “me exhibe cobardemente, pues le estoy pidiendo que me conteste una llamada y me mande un documento, en una foto donde estoy en un gimnasio de un edificio Reforma 77, en Paseo de la Reforma, donde Mario Delgado, secretario de Educación, tenía un departamento, pues lo vi varias veces en los pasillos, y algunos otros. No vivo ahí, senador. Contésteme el teléfono, tenga valor. Miente, no vivo en ese departamento que no sé cuánto cueste”.

Y remata: “No sea valiente en las redes sociales, sino cara a cara, usted y yo. Demuéstreme que vivo ahí, porque una foto de un gimnasio no es una prueba. Venga, aquí lo espero”.

Mientras la periodista lanzaba el reto a Fernández Noroña, en uno de cuatro recuadros apareció varios minutos la senadora morenista Andrea Chávez, quien mejor volteaba hacia otro lado.