INFONAVIT ELIMINA SISTEMA DE PUNTOS Y SIMPLIFICA REQUISITOS PARA ACCEDER A VIVIENDA

Los jóvenes podrían obtener el crédito a partir de los seis meses de antigüedad laboral.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la eliminación del sistema de puntos que determinaba la elegibilidad para obtener un crédito habitacional, con el fin de facilitar el acceso a vivienda a los trabajadores con ingresos bajos y medios.

Con la reforma, los derechohabientes ya no tendrán que acumular mil 80 puntos, sino que bastará con cumplir tres requisitos básicos:

Tener un empleo formal,

Percibir entre uno y dos salarios mínimos, y

No contar con una vivienda propia.

Además, el Infonavit informó que, con el nuevo esquema, los jóvenes trabajadores podrán solicitar un crédito a partir de los seis meses de antigüedad laboral, lo que representa una reducción significativa respecto al tiempo que antes se requería para acceder al financiamiento.

Aunque el sistema de puntos desaparece, se mantiene un mínimo de 100 unidades dentro del nuevo modelo denominado “T100”. Asimismo, el historial en Buró de Crédito dejará de ser un obstáculo si no existe otro crédito hipotecario activo, y el incumplimiento de aportaciones patronales ya no afectará el puntaje del trabajador.

El instituto explicó que estas modificaciones forman parte de la política de vivienda social impulsada por el gobierno federal, y se estima que beneficiarán a miles de derechohabientes que antes no lograban reunir los requisitos. La medida busca agilizar los trámites y reducir las barreras burocráticas para adquirir una casa propia.