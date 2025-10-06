REFORMA ELECTORAL DEL GOBIERNO FEDERAL AMENAZA A LA DEMOCRACIA Y BUSCA CONSOLIDAR UN AUTORITARISMO ALIADO CON LA DELINCUENCIA, ADVIERTEN

La delegada nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Norma Ponce Orozco, advirtió que la reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal representa “una amenaza directa a la democracia mexicana” y busca consolidar un régimen autoritario aliado a la delincuencia, por eso no se preocupa por los delincuentes que tiene adentro.

Recordó que las reformas electorales de décadas pasadas, particularmente la de 1977, fueron las que sentaron las bases del actual sistema de partidos y del Instituto Nacional Electoral (INE) como un organismo autónomo, reconocido dentro y fuera del país por su transparencia y profesionalismo.

“Con el Gobierno de Morena se ha cooptado al Instituto Electoral y se pretende desde la Presidencia cumplir un capricho más de Andrés Manuel López Obrador. Su reforma no es seria ni responsable, no garantiza competencia ni transparencia, por lo tanto, se tendrán elecciones de Estado”, denunció.

Ponce Orozco señaló que el antecedente de esta política se refleja en la reciente “farsa de elección judicial”, lo que, a su juicio, anticipa un modelo electoral similar a la dictadura en Venezuela, donde fue destruido el equilibrio institucional.

“Pretenden destruir el sistema democrático que el país se ha dado, por eso el PRI no participa en esta farsa y seguirá denunciando ante organismos internacionales los abusos del poder”, subrayó.