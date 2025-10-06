¡INDIFERENCIA DE PABLO¡ PROTESTAN OBREROS CONTRA EMPRESA FORÁNEA A CARGO DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL POR ACOSO Y DISCRMINACIÓN LABORAL

Obreros locales denunciaron ser víctimas de desplazamiento laboral en la obra del nuevo Hospital General, luego de que la empresa foránea Construcciones BESA asumiera los trabajos y sustituyera al personal carmelita por trabajadores traídos de fuera, y recriminaron la indiferencia de las autoridades encabezadas por Pablo Gutiérrez Lazarus ante la situación que vive la mano de obra local, pues caso similar se vive en Tierra y Libertad con los edificios del Bienestar.

De acuerdo con los afectados, desde temprano fueron informados de que ya no habría empleo para ellos, pese a que varios se encontraban laborando en la construcción, y se trata de unos 30 compañeros, de los cuales sólo seis serían recontratados, lo cual consideran injusto y discriminatorio.

“Es lamentable que siempre pase lo mismo en Carmen: las empresas foráneas llegan, desplazan a la gente de la Isla, pagan sueldos bajos y no cumplen con todas las prestaciones, pero de aquí no nos vamos a mover hasta que nos den una solución que implique continuidad laboral”, expresaron durante la manifestación.

Los manifestantes acusaron a la empresa Construcciones BESA, dirigida por una arquitecta de nombre Abril, de incurrir en prácticas de acoso laboral y explotación, al obligarlos al cubrir jornadas de hasta 12 y 14 horas continuas, con horarios de salida después de la medianoche, y exigirles que se presenten de nuevo a primera hora del día siguiente.

“Eso es acoso laboral. Quieren cansarnos para que renunciemos por agotamiento, incluso el viernes hubo compañeros que salieron a las 3 ó 4 de la mañana, y el sábado ya tenían que presentarse otra vez. No se vale”, denunciaron.

Hasta ese momento, el líder sindical Fonseca dialogaba con representantes de BESA para tratar de llegar a un acuerdo.

Además, los inconformes recordaron que esta problemática no es exclusiva del hospital, pues lo mismo ocurre en otras construcciones de la ciudad, como la tienda Bodega Aurrerá y edificios de Bienestar en la colonia Tierra y Libertad, donde aseguran también se privilegia la mano de obra foránea sobre la local.