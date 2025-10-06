AFIRMA ALCUDIA QUE EL TSJE FUNCIONABA MUY BIEN CON EXMAGISTRADA LETICIA LEZAMA; ¿ENTONCES POR QUÉ LA CORRIERON?

Al afirmar que “a distancia veíamos una institución bastante sólida, potente, lo que hemos confirmado”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, afirmó que el TSJE funcionaba muy bien con la exmagistrada Leticia (Lezama Centurión).

El exconsejero jurídico del Gobierno del Estado manifestó: “No se avecinan mayores cambios, yo creo que al contrario, me vengo a sumar a una institución muy sólida, que la verdad, durante la presidencia de Manuel (Minet) Marrero, e inclusive antes con la magistrada Leticia (Lezama Centurión), funcionaba y funcionaba muy bien”.