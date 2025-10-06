lunes, octubre 6, 2025
Lo último:
Locales

AFIRMA ALCUDIA QUE EL TSJE FUNCIONABA MUY BIEN CON EXMAGISTRADA LETICIA LEZAMA; ¿ENTONCES POR QUÉ LA CORRIERON?

Publicad0rTelemar

Al afirmar que “a distancia veíamos una institución bastante sólida, potente, lo que hemos confirmado”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, afirmó que el TSJE funcionaba muy bien con la exmagistrada Leticia (Lezama Centurión).
El exconsejero jurídico del Gobierno del Estado manifestó: “No se avecinan mayores cambios, yo creo que al contrario, me vengo a sumar a una institución muy sólida, que la verdad, durante la presidencia de Manuel (Minet) Marrero, e inclusive antes con la magistrada Leticia (Lezama Centurión), funcionaba y funcionaba muy bien”.

También te puede gustar

POSIBLE FEMINICIDIO EN TIKIMUL; ASESINAN A MUJER DE 60 AÑOS EN SU DOMICILIO

Publicad0rTelemar

En quebranto económico Miel y Cera de Campeche

joscruzhtmp

Madre pide ayuda para localizar a su hijo Juan Leonardo Martínez Cruz; desapareció hace casi una semana

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *