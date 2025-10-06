EU SANCIONA A 8 MEXICANOS Y 12 EMPRESAS POR NEXOS CON RED DE SUMINISTRO QUÍMICO A “LOS CHAPITOS”

De acuerdo con información publicada por El Universal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, señaladas por suministrar precursores químicos para la elaboración de fentanilo a la facción “Los Chapitos” del grupo de Sinaloa.

Según el comunicado de la OFAC, esta red proporcionaba insumos químicos de forma ilícita, utilizando facturas falsas y métodos de ocultamiento, para abastecer laboratorios vinculados al grupo que opera bajo la facción liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Entre los sancionados figuran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, así como Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Gabriela; Gilberto Gallardo García, casado con otra de las hermanas Favela López; y César Elías López Araujo, señalado como testaferro de Víctor Andrés. La octava sancionada es Martha Emilia Conde Uraga, identificada como “intermediaria química afiliada desde hace mucho tiempo al grupo de Sinaloa”.

La familia Favela López es propietaria de Sumilab, empresa previamente sancionada en mayo de 2023, y que habría continuado operando bajo otros nombres tras las primeras medidas del Tesoro. De acuerdo con la dependencia estadounidense, pese a haber cambiado letreros y razón social, la familia siguió vinculada al envío de sustancias químicas para la producción de fentanilo.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, afirmó que “más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo” y que detener el flujo de estas sustancias “es una prioridad de seguridad nacional” para el gobierno de Donald Trump.

Entre las compañías mexicanas designadas se encuentran, además de Sumilab, las siguientes: Agrolaren, Distribuidora Viand, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab, Storelab, Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.

Las sanciones implican que todos los bienes y derechos de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, se prohíben transacciones de ciudadanos o instituciones estadounidenses con las entidades afectadas, salvo autorización expresa del Tesoro.