COMERCIANTES BLOQUEAN CARRETERA SABANCUY–ISLA AGUADA TRAS DESALOJO

Ciudad del Carmen.- Un grupo de comerciantes instalados a la orilla de la carretera Sabancuy–Isla Aguada realizó este lunes un bloqueo a la altura de la entrada principal de la comunidad, luego de que personal del Ayuntamiento de Carmen, encabezado por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, procediera al retiro de sus puestos de antojitos y artesanías.



Los afectados denunciaron que la medida fue arbitraria y que no se les ofrecieron alternativas para reubicarse, pese a que su actividad representa el sustento de decenas de familias. Ante esta situación, los vendedores decidieron cerrar el paso vehicular como forma de presión contra la autoridad municipal.



El bloqueo provocó largas filas de automóviles y molestia entre los conductores que quedaron varados durante varias horas.



Los comerciantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una solución por parte del Ayuntamiento.