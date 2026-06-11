VE MORENA INTERÉS POLÍTICO EN PROTESTAS DE LA CNTE “PARA AFECTAR LA IMAGEN DE MÉXICO DURANTE EL MUNDIAL”

Al asegurar que hay atención a las demandas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, acusó interés político detrás de las protestas “para tratar de afectar la imagen de México durante el Mundial.

Ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron tener una actividad cercana al estadio “Azteca”, entonces “más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, y no podemos estar de acuerdo”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz opinó: “Resulta que la ‘ultraderecha’ moviliza a la CNTE, madres buscadoras, transportistas, campesinos y jubilados”.