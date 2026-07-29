DENUNCIAREMOS PENALMENTE ANTE LA ASF, SI NO NOS TRANSPARENTAN LOS RECURSOS DEL PACMA Y EL APOYO EN GASOLINA: RIBEREÑOS

Al advertir que si no les aclaran o transparentan los recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) y el apoyo en gasolina, líderes del sector pesquero ribereño anunciaron que presentarán el próximo año denuncias penales ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Explicaron que cada 3 meses hay gasolina del Pacma, que no es del Gobierno, sino de las plataformas y lo administran Pemex y el Gobierno del Estado, y si no hay claridad tomaremos las medidas pertinentes, porque el recurso hay y las bitácoras están como prueba, e incluso el Gobierno reconoció que ya se dio combustible a los armadores de altura, pero a nosotros nada.