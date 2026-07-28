PEDRO ARMENTÍA REPRUEBA ACTITUD DE ANTONIO JIMÉNEZ HACIA LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

-“NO ERA LA MANERA NI LA FORMA”

De la acusación de Maricela Flores Moo, en contra de José Antonio Jiménez Gutiérrez, sobre amenazas de denuncia por violencia política en razón de género y juicio político, el diputado naranja Pedro Armentía López recalcó que no era la manera ni la forma como debió comportarse el presidente del Congreso, pues hay que privilegiar el diálogo, y subrayó que turnar una iniciativa es atribución de la presidenta de la Mesa Directiva.

Antes que llegara Jiménez Gutiérrez, señaló, se habló con Flores Moo para incorporar otras comisiones, a parte de la que se propuso, para que haya pluralidad en el análisis y dictaminación, que no se encajonara y no se le permitiera tanto al PRI como a otro promovente de otra iniciativa, el turno selectivo hacia una comisión.

Luego pasó lo que relató la presidenta de la Mesa Directiva, a lo que le dije (a Antonio Jiménez) que no era la manera ni la forma, a lo mejor se entendió mal o parafraseó de manera distinta, “pero los que estuvimos ahí a lo mejor sí sentimos que no era lo correcto ni la manera. No podemos permitir que a cualquier miembro de este recinto se le falte al respeto”.

Después, Armentía López regresó a la tribuna para recalcar: “No porque se suban 10 veces a decir una mentira se va a convertir en verdad, porque de entrada en ningún momento esta iniciativa estuvo turnada a Gobernación, sino siempre ha estado en Puntos constitucionales, y lo grave es que digan posicionamientos cuando no estuvieron en esa discusión, donde estuvimos pocos, no muchos”.

La realidad es que ante una propuesta, y no tenemos mayoría en Gobernación, sólo 1 miembro, y pedimos que se ampliara, subrayó, y afirmó dirigiéndose a legisladores morenistas y aliados: “Cuando a ustedes les favorecen los tiempos, lineamientos y reglamentación, no se oponen, pero cuando no les favorecen, sí se oponen, y hoy eso ocurrió con la iniciativa que no les podía favorecer, pues hicieron todo para evitarlo”.

Para finalizar, Armentía López sentenció: “Para la próxima, ganen la Mesa Directiva”.