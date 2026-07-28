LOCATARIOS AVALAN REHABILITACIÓN DEL PISO DEL MERCADO PRINCIPAL DE CAMPECHE

Comerciantes del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” respaldaron los trabajos de rehabilitación del piso en el área frontal del centro de abasto, al considerar que era una obra necesaria debido al deterioro que durante años generó riesgos para usuarios y locatarios.

En un sondeo realizado entre comerciantes, Martha Patricia Tun Haso, Reyna Reyes y Virginia Dzib coincidieron en que la reparación responde a una demanda que habían planteado desde hace tiempo, debido a las condiciones del suelo, que incluso habían provocado caídas, principalmente de personas adultas mayores que acuden diariamente al mercado.

Señalaron que la obra era esperada desde hace tiempo y representa un beneficio tanto para quienes trabajan en el mercado como para quienes acuden a realizar sus compras. Destacaron que, aunque los trabajos pueden generar algunas afectaciones temporales, es necesario realizar este tipo de mejoras para evitar accidentes.

Reconocieron que durante el periodo de trabajos existirán afectaciones económicas debido a las restricciones en algunas áreas; sin embargo, consideraron que vale la pena esperar para contar con mejores condiciones en uno de los principales centros de abasto de la ciudad.

Los comerciantes señalaron que la rehabilitación no solo beneficiará a los vendedores, sino también a los usuarios, especialmente a personas de la tercera edad o con dificultades de movilidad que utilizan bastones, andaderas u otros apoyos para desplazarse.