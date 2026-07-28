AUDITORÍA REVELA OBSERVACIONES POR MÁS DE 49 MDP EN EL GOBIERNO DE LAYDA: ACUSA PAUL ARCE

Más de 49 millones de pesos en recursos observados por la Auditoría Superior del Estado fueron señalados, cuya revisión a la cuenta pública 2024 evidencian presuntas deficiencias en el manejo del presupuesto estatal, señaló el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, quien aseguró que confirman cuestionamientos que su bancada había realizado sobre diversos proyectos del gobierno de Layda Sansoresn Sanromán.

Entre los casos mencionados se encuentra el sistema Ko’ox, proyecto presentado como una solución para mejorar la movilidad en Campeche, en el que la Auditoría detectó observaciones por 3.3 millones de pesos relacionados con la adquisición de un autobús de la marca Yutong, además de 1.4 millones de pesos por un software cuya entrega, aseguró, no fue acreditada documentalmente conforme a lo contratado.

También señaló observaciones en procesos de contratación de obra pública, particularmente en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, donde acusó que existe un patrón de asignaciones directas en lugar de procedimientos como licitaciones o invitaciones a proveedores.

Como ejemplo, mencionó el dragado del río Palizada, donde afirmó que fueron detectadas contrataciones sucesivas relacionadas con maquinaria y servicios para una misma obra, situación que derivó en observaciones por presuntas responsabilidades administrativas. De acuerdo con sus señalamientos, en dos obras bajo este esquema estarían involucrados más de 24 millones de pesos.

Además, apuntó observaciones por 21 millones de pesos en la Fundación Pablo García, relacionadas con becas extraordinarias, apoyos diversos sin programa asistencial que los sustentara, ingresos excedentes y ampliaciones presupuestales sin la documentación correspondiente.

Arce Ontiveros reconoció que las observaciones podrían ser solventadas posteriormente, pero insistió en que la revisión actual corresponde a la forma en que fueron administrados los recursos durante 2024, por lo que consideró que existen elementos suficientes para rechazar la cuenta pública.