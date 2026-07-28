ALCALDÍA DE CAMPECHE ATENDIÓ 13 ÁRBOLES CAÍDOS POR LA LLUVIA DEL LUNES

La intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento que se registró el lunes en la capital campechana dejó como saldo 13 reportes de emergencia relacionados con la caída de árboles, postes y cableado, principalmente al interior de predios particulares, informó la titular de la Dirección de Proximidad y Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez.

Detalló que los reportes fueron recibidos a través del número de emergencia 911 y atendidos por personal municipal y que, pese a los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Explicó que la mayoría de los árboles derribados cayeron dentro de viviendas y patios, mientras que algunos postes de servicios privados y parte de su cableado también resultaron afectados por las condiciones climáticas. Respecto a los encharcamientos e inundaciones, señaló que las zonas con mayores afectaciones fueron aquellas identificadas históricamente como calles canal, debido a que concentran el escurrimiento de agua proveniente de las partes altas de la ciudad.

Ante estas situaciones, autoridades municipales recomendaron a los propietarios revisar y dar mantenimiento a los árboles ubicados dentro de sus predios, además de evitar cruzar corrientes de agua durante lluvias intensas para prevenir accidentes y daños materiales.